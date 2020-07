Ajroudi : "On est tout de suite prêts"

Mohamed Ayachi Ajroudi s'est à nouveau exprimé sur son projet. Il assure être bien entouré et en mesure de satisfaire les exigences de Frank McCourt, s'il souhaite vendre.

"Vous ne vous lancez pas dans une telle opération sans avoir des alliés. Si vous n'avez pas les hommes qu'il faut autour de vous, il faut garder son épée dans le fourreau. Je pense que maintenant, j'ai les hommes qu'il faut autour de moi", a déclaré l'homme d'affaires lors d'un entretien accordé au Parisien.





"Je ne recherche pas de crédit"

Il se tient près à succéder à l'Américain : "Si monsieur McCourt veut vendre, on est tout de suite prêts." Il s'estime suffisamment solide pour assumer les dépenses liées à ce projet de rachat de l'OM : "J'ai toujours été mon patron, mais je ne vais pas dire Je pèse tant. Je suis un travailleur qui n'a jamais manqué de rien. Je ne recherche pas de crédit, je n'ai pas de banquier qui me prête de l'argent."



Son fils Mehdi a également lâché quelques mots au site du quotidien : "On parle beaucoup de chiffres dans cette opération, mais l'important est ce qu'on veut essayer de transmettre avec ce club. On va parfois dire que nous sommes utopistes, mais je préfère ça que d'être blasés", a-t-il confié.



Le clan McCourt a jusque-là démenti toute perspective de vente.