Di Meco : "Le rachat ? Ca peut plomber le projet du moment"

Eric Di Meco se pose des questions sur Mohamed Ajroudi. Il se demande si toute l'opération ne réside pas sur du bluff, en vue de faire capoter le projet actuel.

"Ajroudi, le grand bluff ou le grand projet ? Je crois en rien, j'attends ! À Marseille, après l'euphorie lancée par les déclarations de Mourad Boudjellal, tout le monde s'interroge. S'ils veulent vraiment le club, qu'ils y aillent ! J'espère que ce n'est pas du bluff... Car McCourt a dit qu'il n'était pas vendeur. Il dit peut-être ça pour vendre un bras son club. Si c'est du bluff, ça peut plomber le projet du moment. Si ça capote à cause de l'argent ou du projet sportif... Après, c'est impossible de s'avancer. Les sorties sur Cristiano Ronaldo et Zidane ? Ça montre qu'Ajroudi ne connaît pas trop le foot. Là, il ne va pas acheter le meilleur joueur du monde. Mourad ne va pas faire ce qu'il a fait dans le rugby à l'OM", a déclaré l'ancien défenseur sur l'antenne de RMC.



Le projet Boudjellal-Ajroudi ne récolte pour l'instant pas tous les suffrages. Il faudra certainement plus de garanties sur la provenance des fonds pour rassurer mes observateurs.