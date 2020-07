Amavi : "Le rachat ? On ne calcule pas trop"

Jordan Amavi (26 ans) a refusé de s'exprimer sur le projet de rachat de l'OM porté par Mourad Boudjellal.

"C'est Marseille ! Encore une fois, même quand ça va, il se passe toujours quelque chose", a lancé le latéral gauche à La Provence. Et d'ajouter : "Nous on se concentre sur la saison, on ne calcule pas trop, on est dans notre cocon, on pense au groupe, on continuera d'avancer, ça ne changera rien à nos objectifs."



Depuis 2016, Amavi a effectivement eu le temps de se rendre compte que l'OM était à nul autre pareil, à la fois pour la passion qu'il génère et pour le traitement qui est fait de son actualité par les médias.