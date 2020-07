Ajroudi a été victime d'un maître chanteur...

Mohamed Ajroudi aurait été victime d'un maître chanteur, sur Twitter. Une plainte a été déposée.

Selon les informations rapportées par Mourad Boudjellal, l'homme d'affaires tunisien a été victime d'un maître chanteur, sur le réseau social : "Ajroudi a été victime d'une campagne de dénigrement importante, qui va très loin et pour des raisons que l'on connait a priori. Il a été victime d'un maître chanteur qui agit auprès de certains journalistes. C'est un maître chanteur qui a pignon sur rue sur Twitter et qui lui a demandé une somme d'argent, en l'occurrence 60 000 euros, pour ne pas le dénigrer. Il a ajouté 'sinon, je vais donner des infos bidon à des journalistes qui vont te dénigrer'. Un dépôt de plainte a donc été fait", a indiqué l'ancien président du RC Toulon sur RMC.





"J'ai rarement autant reçu de textos"

Et d'ajouter : "On s'est permis de mettre le numéro de téléphone de son épouse et de ses enfants sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire qu'elle est harcelée, par des gens qui n'ont pas de bonnes intentions." Boudjellal a également reçu beaucoup de messages : "J'ai rarement autant reçu de textos de gens qui me disent 'méfie-toi' et qui me font passer pour un naïf. Je ne suis pas naïf. Je me suis renseigné et j'ai des recommandations. Je vois comment il vit, je connais les moyens dont il dispose. Il ne veut pas étaler. Je connais les gens qui veulent travailler avec lui, c'est un vrai projet."



On espère bien sûr en apprendre vite davantage sur le maître chanteur.