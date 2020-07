Boudjellal : "L'OM doit être l'un des plus grands clubs en Europe"

Mourad Boudjellal a envoyé une nouvelle salve, concernant le possible rachat de l'OM. L'ancien président du RC Toulon assure que son projet est solide. Il a également rappelé la situation financière très délicate du club phocéen.

"Je vais peut-être faire rire, mais je suis intimement convaincu que l'OM doit être l'un des plus grands clubs de football en Europe, qu'il doit regagner la Coupe d'Europe. C'est mon intime conviction. Si je veux me lancer dans cette aventure, c'est pour amener l'OM très haut, sinon ça ne m'intéresse pas", a-t-il confié sur l'antenne de RMC. Il pense en tout cas qu'il est possible de faire mieux que ce qui est proposé pour l'instant : "Parce que sincèrement, je l'ai toujours dit : dans ce club, dans cette ville, dans cette région, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Le plus dur, Marseille l'a ! Le beau stade, l'engouement... L'engouement, ça ne s'achète pas. La folie, ça ne s'achète pas. L'envie, ça ne s'achète pas. Et ces trois choses que les autres essayent d'acheter, Marseille l'a."





"S'il y a un club qui peut s'autoalimenter, c'est l'OM..."

Il pense aussi que le club a besoin de stars : "Je pense, et ça va faire bondir des gens, que si par exemple l'OM avait signé ces deux dernières années une immense star, peut-être qu'ils n'auraient pas aujourd'hui 130 millions de pertes. Peut-être que cette star, dans un club comme l'OM qui a un vrai potentiel public, consommateur, folie, engouement au-delà de Marseille et dans la Méditerranée, aurait généré beaucoup plus de produits que les charges qu'elle aurait engendrée. Et s'il y a un club en Europe qui peut faire ça, qui peut s'autoalimenter sur des stars tout en s'appuyant sur un actionnariat solide, c'est l'OM."



Il est enfin revenu sur le projet qu'il défend avec Mohamed Ajroudi. Il pense qu'un propriétaire de l'OM doit proposer quelque chose de grand : "C'est un grand projet. Nous ne lui mettrons pas un pistolet sur la tête. C'est son entreprise. Il peut vendre ou ne pas vendre. Mais s'il ne vend pas, il a une obligation. Quand on est propriétaire de l'OM, on a une obligation vis-à-vis des Marseillais. (...) L'OM, c'est un club qui d'après nos informations va avoisiner les 130 millions (d'euros) de pertes. C'est une somme qui fait peur, quand même. Notre position, elle est simple : on est là. On dit que l'OM n'est pas à vendre, moi ce n'est pas le sentiment que j'ai. En tout cas, si l'OM n'est pas à vendre, il faudra vendre des joueurs. Il n'y aura pas d'autres solutions. Et peut-être beaucoup de joueurs", a-t-il poursuivi.



Frank McCourt ne paraît pour l'instant pas disposé à lâcher le club. Il n'avait déjà pas lâché les Dodgers facilement.