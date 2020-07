Rachat OM : Courbis croit au projet de Boudjellal

Rolland Courbis a donné son avis sur le projet de rachat porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi. Il est convaincu qu'il est sérieux.

"Ne parlons pas de Zidane et Ronaldo, mais de la possibilité que l'OM soit repris. Si ces gens-là mettent de l'argent, je pense que ce sera costaud. En ce qui concerne Mourad Boudjellal, c'est un garçon particulier, qui chambre et sort des punchlines, mais ce n'est pas un clown. S'il est dans ce projet, c'est que ce projet existe", a déclaré l'ancien entraîneur olympien sur les ondes de RMC.





"Il faut un nouveau projet"

Il ne pense pas que Frank McCourt puisse se déclarer fermé à une vente, s'il n'investit plus : "McCourt est soi-disant non-vendeur, alors qu'on a entendu il y a quelques semaines qu'il ne mettrait plus un sou. Si tu ne mets plus un sou, tu vas monter quelle équipe pour jouer la Ligue des champions et le championnat ? La saison va être très difficile. Il faut un nouveau projet. S'il y en a un en coulisses, tu le donnes."



Rolland Courbis a donc un avis très engagé, concernant la possibilité d'un rachat de l'OM.