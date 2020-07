Wingate confirme la présence d'une autre banque

Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato, Stéphane Cohen (co-fondateur de Wingate) a évoqué la mission que lui a confié Mohamed Ajroudi. Il a notamment confirmé qu'une deuxième banque d'affaires internationale était adossée au projet.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Si on fait appel à des banques comme Lazard ou Rothschild pour ce type d'opération ? Pas forcément ! Lazard et Rothschild interviennent en général sur le segment de marché des large caps. On parle de grandes entreprises, celles dont la valeur dépasse les 1,5 milliard d'euros voire 2 milliards. Quand c'est en dessous, les banques d'affaires comme la nôtre ont tout à fait leur mot à dire et interviennent sur des opérations comme celle de l'OM", a-t-il expliqué au site internet. Il a d'ailleurs précisé qu'une seconde banque internationale travaillait sur le dossier : "Nous on est chargé de négocier l'acquisition donc de discuter avec le vendeur, s'il est vendeur (rires) et ses conseils. Parce que nous sommes en France, que c'est un dossier français. Dans ce dossier, vous aurez un tour de table qui ne sera pas franco-français. Cela arrive qu'on travaille en co-mandat avec une banque internationale, qui n'est pas présente en France et pour laquelle nous sommes le représentant en France. Là, en l'occurrence, même si je ne connais pas le nom de l'autre banque, c'est le cas."





"On a accepté parce que l'OM c'est un club de foot et une entreprise"

Il a ajouté qu'il avait été mandaté "cette semaine", mais précisé qu'il travaillait depuis un moment avec Mohamed Ajroudi : "En réalité on travaille pour Monsieur Ajroudi depuis plus semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Effectivement il nous a demandé de nous occuper de ce projet, qui n'est encore qu'un projet à ce stade ! On a accepté parce que l'OM c'est un club de foot et une entreprise. C'est une entreprise qui a un métier différent des secteurs plus traditionnels comme le BTP par exemple, mais ça reste une entreprise avec ce qu'elle suscite comme passion. (...) Ce qu'il a cherché en nous mandatant, c'est de structurer un process. C'est de la confidentialité, l'un des premiers fondements de la banque d'affaires. Tout ce qui s'échange est confidentiel. (...) Ce que cherche Monsieur Ajroudi, c'est travailler sereinement, normalement. Il a cherché des compétences, des banquiers d'affaires qui ont des compétences de négociateurs, d'encadrement. C'est ça qu'il est venu chercher chez nous."



Stéphane Cohen n'a en revanche donné aucune précision sur d'éventuels contacts et sur un possible calendrier. Il faudra patienter pour en savoir plus sur la faisabilité de la transaction.