Trophée Seguin : l'OM récompensé pour son action sociale

Le club olympien s'est vu décerner un Trophée Philippe Seguin par la Fondaction du football.

L'OM est lauréat des Trophées Philippe Seguin, délivré par la Fondaction du football. Il récompense les meilleures initiatives citoyennes mises en oeuvre par les clubs amateurs et professionnels.



Deux actions sociales du club phocéen ont été mises en avant, selon L'Équipe : "OM Volontariat qui permet à chaque collaborateur du club de s'impliquer auprès d'une association et FC La Castellane, un club de quartier créé par le club phocéen pour aider les jeunes à la pratique du football et les accompagner socialement."



Souvent critiqué pour la gestion du club, Jacques-Henri Eyraud a fait de très belles choses en ce qui concerne la formation et le social. Et cela s'est notamment poursuivi durant le confinement. Cela mérite vraiment d'être souligné.