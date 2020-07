Mercato : Villas-Boas confirme l'intérêt pour Balerdi

André Villas-Boas s'est exprimé sur le mercato. Il a confirmé l'intérêt pour Leonardo Balerdi (Dortmund, 21 ans). Il a aussi révélé que le choix des possibles recrues avait été effectué en mars.

"C'est un joueur qu'on a suivi l'année dernière, mais il a signé à Dortmund pour 16 millions. On a présenté quatre noms à Jacques-Henri et il en fait partie. C'est un profil intéressant, on va voir ce qui va se passer. Mais on est prêts sur les trois autres dossiers, au cas où", a confié le technicien portugais lors d'un entretien donné à L'Équipe.





"La liste est prête depuis longtemps"

L'entraîneur de l'OM a notamment indiqué que la politique de recrutement avait été travaillée en mars : "Tout ce travail a déjà été fait au début du mois de mars. La liste est prête depuis longtemps. On a retardé quelques réunions à cause du confinement. Mais la liste reste plus ou moins la même que celle qu'on avait avec Andoni et Albert. J'ai seulement ajouté deux noms." Il s'attend également à ce que des joueurs s'en aillent : "Si certaines portes sont fermées ? Je ne peux pas le mettre dans ce type de position. Pour moi, c'est plus facile d'être dans une position d'attente, et de regarder si les offres arrivent. On a besoin de ventes, mais j'attends. Les joueurs vont m'avertir si quelque chose se passe. Ce n'est pas le cas pour le moment. Le marché français se ferme, on verra. Un club comme l'OM, en Ligue des champions, c'est attirant pour les joueurs qui sont à l'extérieur, mais aussi ceux qui sont dedans. Sauf s'il y a une excellente proposition, il n'y aura pas de départ."



Pour rappel, l'OM a été sanctionné par l'UEFA, concernant le fair-play financier, et devra rééquilibrer ses deux dernières années de budget, en fin de saison prochaine.