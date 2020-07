Boudjellal : "Ajroudi n'a pas dit qu'il allait prendre Zidane"

Mourad Boudjellal n'a pas tardé à réagir aux critiques dont est l'objet Mohamed Ayachi Ajroudi, depuis qu'il a parlé de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo.

"Il n'a jamais dit qu'il allait prendre Zidane pour entraîner l'OM. Il a quand même le droit d'avoir des rêves. À l'époque, à Toulon, si j'avais dit que je voulais faire venir Umaga, tout le monde aurait rigolé. Heureusement que je ne l'ai pas dit, mais je l'ai fait", a déclaré l'ancien président de Toulon au micro de RMC.





"On avance tranquillement"

Il a aussi confirmé que Frank McCourt n'était pour l'instant pas vendeur, mais assure que les discussions progressent quand même : "On avance tranquillement. C'est aussi de la politique. On ne lui mettra pas un pistolet sur la tête pour qu'il vende, mais je pense que tout est discutable." Il a enfin confié ses ambitions liées au projet méditerranéen : "Mohamed Ajroudi veut que Marseille soit la capitale de la Méditerranée. Ça l'est déjà un peu, mais on veut le faire en encore plus grand." Et d'ajouter : "J'ai un esprit compétiteur. Si c'est pour participer, ça ne m'intéresse pas."



Il faudra certainement de très gros moyens pour convaincre Frank McCourt de lâcher l'OM. Il est pour l'instant difficile d'évaluer les sommes qu'entendent investir les investisseurs amené par Ajroudi.