Villas-Boas : "On suit Gueye depuis plusieurs mois"

André Villas-Boas s'est exprimé sur la venue de Pape Gueye (21 ans). L'ancien Havrais figurait sur sa short-list depuis un moment.

"On le suit depuis plusieurs mois, il était dans notre liste, on pensait qu'on l'avait perdu au profit de Watford. Je laisse la partie juridique à Jacques-Henri, il m'a dit qu'il était possible de revenir sur ce dossier, on a donné le feu vert. On sait qu'il peut se passer des choses avec Watford, mais on fait confiance à notre département juridique et j'espère avoir le joueur toute la saison. Il a la capacité athlétique, il peut jouer 6 ou 8, il a des qualités techniques pour une personne de sa taille (1m89). Il doit évoluer sur l'aspect tactique, mais il a de l'expérience en termes de leadership, aussi, il a parfois été capitaine. Il s'est très bien intégré", a expliqué le technicien portugais lors d'une longue interview donnée à L'Équipe.



Il faut désormais espérer que l'imbroglio contractuel avec Watford sera vite réglé.