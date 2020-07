Rothen tacle Ajroudi pour ses déclarations

Jérôme Rothen ne comprend pas les sorties dans la presse de Mohamed Ayachi Ajroudi. Il pense qu'il aurait dû s'abstenir de parler de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Le consultant de RMC n'a pas vraiment goûté les nouvelles sorties de l'homme d'affaires tunisien : "Qu'il rachète le club, OK, mais il faut mieux arrêter avec ces déclarations. J'apprécie beaucoup ce que Mourad Boudjellal a fait dans le sport, il a fait de Toulon une machine de guerre, mais c'est du rugby. Cette déclaration du peut-être futur propriétaire de l'Olympique de Marseille... on est dans le foot, il faut arrêter de rêver", a-t-il déclaré.





"Tu vends du rêve à des gens qui ne réfléchissent pas"

Et d'ajouter : "Il parlait de Zidane. Un jour peut-être, mais ce ne sera pas demain. Cristiano Ronaldo a 35 ans. C'est impossible. Là, tu vends du rêve à des gens qui ne réfléchissent pas. (...) S'il y a des joueurs comme Zlatan ou Thiago Silva qui sont dans un club qui n'avance plus comme c'était le cas du Milan AC, là, ça peut être des opportunités parce qu'en termes de transfert, ça ne coûte pas 200 millions d'euros. Mais tous les joueurs qu'il nous annonce coûtent beaucoup d'argent. Pour moi, c'est vendre du rêve pour rien."



L'expérience tend effectivement à laisser penser que les grandes prises de paroles sont rarement suivies d'actes. Ajroudi n'a visiblement pas pris conscience de certaines erreurs commises lors de l'arrivée de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.