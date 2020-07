Zidane, Ronaldo, la LdC... Ajroudi se lâche

Mohamed Ayachi Ajroudi voit très grand pour son projet de rachat. L'homme d'affaires tunisien rêve de faire venir Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Lors d'un entretien accordé au Figaro, Ajroudi a confié ses immenses ambitions, s'il parvient à acquérir l'OM. Il rêve de faire signer le quintuple Ballon d'Or : "J'adore le football. J'aime le côté noble du sport. J'aime la discipline allemande, notamment celle du Bayern Munich. J'apprécie la grinta du Barça. Et un joueur que je n'oublierai jamais, c'est Cristiano Ronaldo. J'aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve... Après c'est la tâche de Mourad Boudjellal", a-t-il déclaré au site du quotidien.





"Gagner pourquoi pas la coupe d'Europe"

Et de poursuivre sur une possible venue de Zinedine Zidane, au poste d'entraîneur, après le départ d'André Villas-Boas : "Celui en place est très bon, mais qu'est-ce qui serait mieux que d'amener l'enfant du pays, a encore lancé Mohamed Ayachi Ajroudi. (Il sourit.) C'est l'avenir qui nous le dira." Il a également indiqué vouloir rivaliser avec le PSG : "Gagner le Championnat de France serait un plaisir. On veut rentrer en compétition avec ce qui existe. Et gagner pourquoi pas la coupe d'Europe. C'est le seul club français qui a gagné la Ligue des champions. La gagner, c'est le rêve. C'est dans les victoires qu'on rassemble encore plus autour de soi. Ce n'est pas une question de chiffre ou de montant, mais d'hommes capables d'apporter leur compétence. Mais nous serons là pour faire face."



Il paraît un peu tôt pour se projeter, alors que les discussions avec Frank McCourt viennent tout juste de démarrer.