Le calendrier 2020-2021 a été dévoilé (Officiel)

La LFP a dévoilé l'intégralité du calendrier 2020-2021. L'OM débutera bien contre l'ASSE, au stade Orange Vélodrome.

Crédit photo : LFP.





Le championnat 2020-2021 démarrera très fort pour les Phocéens. Ils affronteront l'ASSE (1re journée), le PSG (3e journée), Lille (4e journée) et Lyon (6e journée) dans les six premières journées. Le retour face au PSG est prévu le 7 février (24e journée) et celui contre Lyon le 28 février (27e journée).



La saison prendra fin le 23 mai.