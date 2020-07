Mercato : la Fiorentina entre dans la danse pour Strootman

La Viola pourrait faire une proposition pour recruter Kevin Strootman (30 ans), ce mercato.

Selon les éléments publiés par Sport Virgilio, le club de Florence s'intéresse à la situation du milieu de terrain néerlandais. Il craindrait néanmoins que les discussions soient difficiles avec le joueur et ses dirigeants, concernant le salaire et l'indemnité de son transfert.



Pour rappel, Strootman perçoit 500 000 euros par mois, à l'OM, et son transfert avait impliqué un chèque de 25 millions d'euros. Jacques-Henri Eyraud serait disposé à le laisser filer gratuitement pour économiser son salaire.