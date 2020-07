Mercato : le PSG toujours dans le coup pour Kamara ?

Le PSG souhaiterait s'attacher les services de jeunes éléments français. Parmi eux, Boubacar Kamara (20 ans) retiendrait son attention.

D'après les informations obtenues par L'Équipe, les dirigeants qataris ont confié à Leonardo la mission de recruter de jeunes joueurs formés en France, ce mercato. Les raisons de cette politique seraient financières, avec la crise économique liée à la Covid-19, et réglementaires, avec la volonté de se conformer aux exigences de l'UEFA concernant le quota des joueurs formés dans le pays, en Ligue des Champions. Et le quotidien indique que Boubacar Kamara constitue l'une des pistes prioritaires pour les Parisiens, dans cette optique. Et il aurait l'intention de passer à l'action au mois d'août, voire en septembre.



La situation contractuelle de Kamara est déjà tendue, puisqu'il ne lui reste que deux ans d'engagement. Il pourrait donc bénéficier d'un bon de sortie, si telle est sa volonté. On peine néanmoins à imaginer qu'il accepte de rejoindre les rangs du rival parisien, alors que de nombreuses écuries étrangères lui font les yeux doux et qu'il a répété à de multiples reprises son attachement à l'OM.