Les supporters de la Viola recadrent Ribéry

Cambriolé, il y a quelques jours, Franck Ribéry (37 ans) a évoqué la possibilité d'un départ de la Fiorentina, car il ne se sentait pas en sécurité. Les fans du club italien lui ont répondu assez virulemment.

"Tu laisses entendre que la ville de Florence est un endroit où l'on ne se sent pas en sécurité... On espère que tu t'es mal exprimé parce qu'il ne s'agit pas de ta langue natale. Car si un cambriolage devient une excuse pour changer de club, elle ne tient pas la route... Alors cher Franck, nous t'aimons, mais avant de parler de Florence comme d'un Medellin ordinaire, lave-toi la bouche. Nous ne représentons pas la pensée des Ultras ou de la Curva, pas plus que celle de l'ensemble des supporters de la Viola. La nôtre était en réaction à des paroles qui, selon nous, sont mensongères et irrespectueuses envers la ville de Florence, les supporters de la Fiorentina ainsi que l'ensemble des Florentins", a publié le groupe des Indipendenti sur leur page Facebook.



Pour rappel, le milieu offensif perçoit 4 millions d'euros par an, à Florence. Il oublie peut-être un peu combien son niveau de vie peut créer des frustrations, alors que le taux de pauvreté était de 20 %, en Italie, en 2014. Un départ de l'ancien joueur de l'OM ne serait pas étonnant, ces prochains mois.