Mercato : Lucas Fernandes valide la piste OM

Lucas Fernandes (22 ans), le milieu de terrain polyvalent de Portimonense, se verrait bien défendre la tunique phocéenne.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Lors d'une interview donnée à Foot Mercato, le Brésilien a validé l'idée d'une signature à l'OM : "J'ai lu l'info sur l'Olympique de Marseille. Je laisse ça à mes représentants et à mon père. Je veux me concentrer sur le football, sur notre situation. Le maintien est très important pour nous. Après seulement, on pensera à ce genre de choses. Je suis content de voir l'intérêt de l'OM, c'est un club qui me plairait oui", a-t-il déclaré.



Sous contrat jusqu'en 2024, Lucas Fernandes a pris part à 23 matchs de Liga NOS, cette saison. O Jogo assurait récemment que le club phocéen avait transmis une proposition de 7,5 millions d'euros, afin de s'attacher ses services.