Mercato : Balerdi, grande priorité de l'OM ?

Leonardo Balerdi (21 ans) constituerait bien la priorité des dirigeants de l'OM, pour renforcer la défense.

Les rumeurs se sont multipliées, ces derniers jours, au sujet du mercato phocéen. Dans son édition du jour, La Provence assure que la piste menant à l'Argentin est prioritaire et qu'il pourrait très vite rejoindre le groupe d'André Villas-Boas. Les discussions concernant un prêt avec option d'achat seraient avancées et certains médias argentins annonçaient même un accord avec Dortmund, mercredi soir. Axel Disasi (Reims) serait quant à lui plus proche de s'entendre avec Rennes et Monaco, qu'avec Marseille.



Recruté contre un chèque de 15 millions d'euros, il y a un an et demi, Balerdi n'est pour l'instant pas parvenu à gagner une place dans le onze du BVB. Il n'a disputé que 7 matchs, cette saison.