Mercato : Axel Disasi également ciblé par l'OM ?

L'OM aurait inscrit le nom d'Axel Disasi (Reims, 22 ans) sur sa short-list, pour renforcer sa défense.

Après Leonardo Balerdi et Jean-Clair Todibo, le club marseillais penserait à un troisième joueur pour compenser l'éventuel départ de Duje Caleta-Car. Et il s'agit du défenseur rémois, selon La Provence. L'affaire est loin d'être bouclée, étant donné que Southampton, Rennes et Monaco ont tour à tour été annoncés comme intéressés. Ses dirigeants attendraient une somme de 12 à 15 millions d'euros pour le laisser filer, ce qui paraît élevé pour l'OM.



Sous contrat jusqu'en juin 2021, Disasi a disputé 27 matchs de Ligue 1, cette saison. À moins que le fair-play financier se fasse cartonner par les avocats de Manchester City, il devrait être très compliqué pour les Marseillais d'aller au bout de cette piste.