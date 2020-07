Van Gaal a rendu visité à l'OM

Louis van Gaal, ancien coach des Pays-Bas et du Barça, s'est invité sur le lieu d'entraînement de l'OM, ce mercredi.

Crédit photo : compte Twitter @_BeFoot







L'ancien entraîneur néerlandais s'est rendu à Quinta do Lago pour assister à l'entraînement des Marseillais, ce matin. Il a pu discuter avec André Villas-Boas, durant quelques minutes.



Pour rappel, van Gaal a annoncé sa retraite, il y a un peu plus d'un an.