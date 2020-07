Mercato : l'OM aurait activé la piste Todibo

Le club olympien penserait à Jean-Clair Todibo (20 ans), pour renforcer sa défense centrale.

Si l'on en croit les éléments publiés par le site de France Football, l'OM s'intéresse au joueur du Barça, pour densifier son secteur défensif. Pas dans les petits papiers de ses dirigeants, l'ancien Toulousain se cherche une porte de sortie. Il était prêté à Schalke 04, depuis janvier, mais le club allemand n'a pas levé son option d'achat de 25 millions d'euros. Il n'a disputé que 10 matchs sous ses couleurs, toutes compétitions confondues, et réalisé quelques prestations de haut niveau.



Sous contrat jusqu'en 2023, le natif de Cayenne n'a jamais bénéficié d'une vraie chance, à Barcelone (5 matchs joués depuis l'été 2018). Et auparavant, il n'avait fait que 10 apparitions en Ligue 1, avec Toulouse. Son parcours est donc assez chaotique, ce qui ne met pour l'instant pas en cause son potentiel. L'OM s'était déjà intéressé à lui en décembre dernier. Le club catalan privilégierait un transfert sec, ce qui n'arrange pas les affaires olympiennes.



La piste menant à Jean-Clair Todibo serait travaillée en parallèle de celle de Leonardo Balerdi. Si les pistes se concrétisent, André Villas-Boas devra faire un choix.