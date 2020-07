Mercato : Villas-Boas serait à l'origine de la piste Balerdi

Les quotidiens du jour confirment la piste menant à Leonardo Balerdi (21 ans), le défenseur du Borussia Dortmund. André Villas-Boas l'aurait repéré par le biais de son réseau en Amérique du Sud.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Dans leur édition du mercredi, L'Équipe et La Provence donne des informations supplémentaires, concernant le dossier de l'Argentin. Le premier quotidien insiste sur le fait que le BVB ne l'a pas recruté "à l'aveugle", pour 15 millions d'euros, alors qu'il compte déjà deux sélections avec l'Albiceleste. Plutôt confiant, sur ce mercato, AVB aurait listé d'autres éléments, pour le cas où la piste n'aboutirait pas. Le second média croit savoir qu'un jeune défenseur français figure notamment sur les tablettes et que le Portugais devra trancher.



Balerdi n'a joué que 7 matchs de Bundesliga, cette saison.