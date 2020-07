Mercato : Villas-Boas a la main, mais pas sur tout

André Villas-Boas aurait pris la main sur le mercato, depuis le retrait d'Andoni Zubizarreta. Il ne contrôlerait en revanche pas le volet financier.

Selon L'Équipe du jour, le technicien portugais joue un rôle important en ce qui concernant le recrutement de l'OM. Le journal précise toutefois qu'il ne maîtrise pas l'aspect financier, ce qui paraît assez normal. Il souhaiterait que le club recrute un latéral gauche et un attaquant capable d'évoluer sur un côté.



On peut aussi imaginer qu'AVB et les dirigeants de l'OM bénéficient du travail réalisé par Zubizarreta et Valentin, sur le début d'année. D'où le fait que la venue d'un directeur du football n'urge pas.