Alvaro est impatient de découvrir la LdC

Alvaro Gonzalez (30 ans) est impatient de découvrir la Ligue des Champions, qu'il n'a jamais jouée. L'Espagnol a donné son point de vue sur la Ligue 1, qu'il juge d'un très bon niveau.

"J'ai joué toutes les compétitions en club, et la Ligue des champions est la seule que je ne connais pas. C'est pour cela que je voulais rester ici : découvrir cette compétition dans ce club et dans ce stade. Il me manque deux choses : la Ligue des champions et la sélection espagnole. Et je pense que cette compétition peut m'aider à me rapprocher de la sélection. J'aimerais bien tomber sur un club espagnol. Je connais déjà tous les stades, et j'aurais des amis en tribunes pour venir me voir", a déclaré le défenseur espagnol lors d'un entretien accordé à L'Équipe.





"C'est un championnat physique, les joueurs vont très vite"

Il a également évoqué le niveau de la L1 : "La France figure parmi les Championnats européens de très haut niveau. Il suffit de voir les clubs en Ligue des champions, le PSG, Lyon qui a battu la Juve... Dire que la Ligue 1 n'est pas de haut niveau est faux. Oui, c'est un championnat physique, les joueurs vont très vite, ils aiment courir dans les espaces, alors qu'en Espagne on est davantage sur des passes courtes, des joueurs plus techniques. Ce sont deux styles différents, mais tous deux très respectables. Et derrière les gros clubs, le niveau est à peu près égal en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne ou en Italie", a-t-il notamment ajouté.



L'ancien joueur de Villarreal a disputé 24 matchs, la saison passée. Son expérience, son sens tactique et sa grinta ont paru beaucoup profiter à l'équipe. Il est désormais lié jusqu'en 2023.