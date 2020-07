Mercato : Germain, parti pour rester malgré des sollicitations ?

Valère Germain (30 ans) intéresserait plusieurs clubs. Sa rémunération constituerait néanmoins un obstacle.

Selon L'Équipe, l'attaquant de l'OM ne manque pas de prétendants, en vue d'un transfert, cet été. Ils seraient toutefois calmés par ses émoluments de 330 000 euros par mois. Un salaire qui paraît important, compte tenu de son temps de jeu et de son impact sur les résultats phocéens.



Germain dispose d'un profil de deuxième attaquant. On se demande d'ailleurs encore pourquoi Rudi Garcia, qui prônait un système à une pointe, a réclamé son recrutement pour 8 millions d'euros, lors de l'été 2017. Sous contrat jusqu'en 2021, le joueur paraît prêt à rester, quitte à ne pas être aligné, puisqu'il ne figure pas dans les plans de son entraîneur. La saison dernière, il s'est déjà contenté d'un rôle de remplaçant et n'a débuté que 14 matchs de Ligue 1, dont 3 seulement au poste d'avant-centre. Il lui reste pourtant quelques années de haut niveau.



Sous le maillot de l'OM, Germain totalise pour l'instant 28 buts et 11 passes décisives en 127 apparitions.