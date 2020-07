Roy : "Watford va faire valoir ses droits pour Gueye"

Éric Roy, directeur sportif de Watford, a annoncé qu'il ne lâcherait rien, dans le dossier Pape Gueye.

Dans les colonnes de L'Équipe, l'ancien milieu de terrain a commenté la signature de Pape Gueye à l'OM, quelques mois après qu'il se soit engagé avec Watford. "On ne va pas communiquer, mais le club va bien sûr faire valoir ses droits", a lancé le DS des Hornets.



Le quotidien précise que le joueur s'est senti floué par son ancien agent, Bakari Sanogo, dans le contenu du contrat qui était censé le lier à Watford. Son avocat a dénoncé les circonstances de la signature, "pointant des irrégularités, notamment une visite médicale passée avec Watford en juin 2019, sans que le HAC n'en soit informé".





"Prêts à toute éventualité"

L'OM reste quant à lui prudent : "Nous avons activé le dossier après avoir lu les déclarations publiques de l'avocat du joueur indiquant qu'il avait résilié son précontrat avec Watford. Nos services ont étudié la situation juridique et nous avons décidé de faire signer Gueye en toute connaissance de cause, de sorte à être prêts à toute éventualité."



Selon toute vraisemblance, la FIFA devra intervenir pour trancher ce dossier. Le joueur pourrait être sanctionné, et Watford aussi, pour s'être mis d'accord avec lui hors période de transfert.