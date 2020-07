Mercato : Mitroglou proposé à Lorient, mais...

Kostas Mitroglou (32 ans) a été proposé à plusieurs clubs, dont Lorient, qui n'a pas donné suite.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les renseignements obtenus par le quotidien L'Équipe, l'attaquant grec n'a pas été retenu pour le stage à Faro, de façon à ce qu'il se trouve un nouveau club. Il aurait été proposé à plusieurs formations turques et de Ligue 1, et notamment à Lorient, qui n'aurait pas donné suite. L'OM souhaite économiser son salaire, alors qu'il lui reste un an de contrat. On peine à imaginer qu'il revienne un jour dans le groupe d'André Villas-Boas, après avoir été prêté durant un an été demi.



Mitroglou avait été recruté en toute fin de mercato 2017, dans la précipitation et pour un montant non négligeable (15 millions d'euros pour 50 % des droits). Il sortait d'une bonne saison (16 buts en 28 apparitions en Liga NOS). Mais à 29 ans, sans possibilité de revente, son tarif paraissait particulièrement élevé. Surtout si les moyens d'investissement étaient limités. Il a marqué des buts, durant la première saison, mais constitue l'une des grandes déceptions de l'ère McCourt. Sa motivation a été intermittente et son profil ne semblait finalement pas coller avec le schéma tactique de Rudi Garcia. Son style particulier a fait qu'il est devenu l'une des cibles préférées de certains journalistes.



Sous le maillot de l'OM, Mitroglou a marqué 16 buts en 50 matchs, toutes compétitions confondues, dont un triplé mémorable contre... Bourg-Péronnas (9-0). Il a ensuite été prêté à Galatasaray et au PSV Eindhoven, sans grand succès.