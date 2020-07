Mercato : Sakai aurait demandé un bon de sortie

Hiroki Sakai (30 ans) pourrait quitter l'OM, lors de ce mercato.

D'après les informations rapportées par L'Équipe, l'international japonais a demandé un bon de sortie à ses dirigeants. Il pourrait partir, en cas d'offre jugée "intéressante" (pour le club et le joueur).



Arrivé il y a quatre ans, Sakai a joué 147 matchs sous le maillot olympien. Il a également inscrit 2 buts et délivré 11 passes décisives. Il a été un partenaire modèle, d'un professionnalisme sans faille. Il a certainement progressé et évolué au summum de ses capacités.



Sakai dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2022. Son nom avait été cité à Tottenham, l'été dernier.