Rachat OM : une banque d'affaires française a été mandaté

La banque d'affaires française Wingate a été mandatée par Mohamed Ayachi Ajroudi pour négocier le rachat de l'OM.

Selon les informations rapportées par l'AFP, Wingate a été mandatée en vue du possible rachat du club phocéen. Il s'agit d'une banque d'affaires dédiée aux PME et PMI en situations complexes et spécialisée dans les fusions/acquisitions et cessions d'entreprises. Elle s'est par exemple occupée du dossier de reprise de Naf-Naf, rappelle Le Figaro. Le site du quotidien précise qu' "une importante banque d'affaires internationale travaille également sur ce projet de rachat de l'OM".



Le projet porté par Mourad Boudjellal a franchi une étape. Des discussions devraient avoir lieu avec Frank McCourt, dans les prochaines semaines.