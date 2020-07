Aké : "Ne plus être le petit jeune qui arrive"

Marley Aké (19 ans) a réagi à sa prolongation et s'est exprimé sur la saison à venir. Il espère se faire une place définitive dans le groupe d'André Villas-Boas.

Sur les médias du club olympien, le milieu offensif a évoqué sa prolongation, expliquant qu'il était "très heureux". Il a également confié son objectif, pour les mois qui arrivent : "Avant tout, je veux me faire une place dans cet effectif, en être un membre à part entière, ne plus être le petit jeune qui arrive." Le minot espère enfin continuer sa progression : "J'ai d'abord progressé sur l'aspect physique, puis petit à petit, au fur et à mesure de la saison, sur l'aspect mental. J'ai beaucoup appris et j'espère que ça va continuer comme ça, les prochaines années."



La saison passée, Marley Aké a participé à 13 rencontres, sous la tunique de l'OM.