Un but et une parade, Ocampos raconte son exploit

Lucas Ocampos (25 ans) a été doublement décisif face à Eibar (1-0), lundi soir. Il a marqué le seul but du match et a réalisé un arrêt déterminant, comme gardien, dans les arrêts de jeu.

L'Argentin continue de marquer les esprits, en Liga. Hier soir, il a inscrit l'unique but de la rencontre et a sorti un arrêt décisif face à Marko Dmitrovic (le gardien d'Eibar), comme gardien, dans les arrêts de jeu. Il avait effectivement pris place dans les buts, après la blessure de Tomas Vaclik (96e). "J'aime jouer gardien quand on fait de petits matchs à l'entraînement, mais je n'imaginais pas y jouer pendant quelques minutes dans un vrai match officiel. Avant d'entrer, l'entraîneur des gardiens m'a dit de ne pas sortir, de rester entre les poteaux. Un ballon est arrivé... et je l'ai sorti", a-t-il déclaré face à la presse.



Ocampos en est à 13 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées en 29 matchs de Liga, cette saison.





🔴 INCROYABLE OCAMPOS ! Unique buteur du match, il a remplacé le gardien à la 95ème et a réalisé une parade à la 100ème minute, sur une frappe à bout portant... du gardien d'Eibar !



