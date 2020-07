Tapie : "Les joueurs respectent l'argent et les grands noms"

Bernard Tapie, ancien président de l'OM, a accordé un entretien à France Football, où il évoque sa vision des footballeurs et la façon avec laquelle il faut gérer un club de football à Marseille.

"Il y a une condition (pour réussir à l'OM), c'est de bien comprendre le football à Marseille. C'est-à-dire comprendre que les joueurs ne respectent que deux choses : l'argent et les grands noms. Pour ce qui est du blé (de l'argent), cela signifie qu'au fond, le vrai mec que les footballeurs vont respecter et écouter, c'est celui qui signe leurs chèques, pas le président délégué ou je ne sais qui. Ensuite, le truc qui peut impressionner ces mêmes joueurs, ce sont les icônes qui les ont faits rêver quand ils étaient gamins. C'est pour ça que quand j'ai repris l'OM, j'ai fait venir Michel Hidalgo, Gérard Banide, Alain Giresse, Jean Tigana... Donc, il est indispensable de savoir s'appuyer sur l'histoire du club, l'histoire du jeu. C'est important pour poser des fondations. Ensuite, il faut s'inscrire dans la culture propre à Marseille."



Puisse la direction actuelle, ou la suivante, écouter Bernard Tapie, président le plus prolifique de l'OM en termes de titre, et dont tous les conseils sont bon à prendre.