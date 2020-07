Tapie donne un conseil aux futurs repreneurs

Interrogé par France Football, Bernard Tapie a apporté son regard sur la vente de l'OM.

"Si je devais conseiller un investisseur ? Ah les mecs, vous avez de ces questions (rires). Tout ce que je sais c'est que, contrairement à d'autres clubs, il y a un ancrage régional très fort. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais le deuxième nom français le plus connu à l'étranger après Paris, c'est Provence. Et avec la décentralisation et l'autonomie de plus en plus grande des régions, il y a fort à partir que la région PACA va être tout en haut. Oui, je pense qu'en termes de développement, ça va faire très mal. Et si les investisseurs comprennent cela, alors l'OM peut vraiment s'inscrire dans ce mouvement."



Reste à savoir si les éventuels futurs repreneurs de l'OM vont prendre en compte ce conseil, donné par Bernard Tapie, celui qui a donné à l'OM et au football français sa première Coupe d'Europe.