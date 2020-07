Perrin : "C'est à moi de montrer que je suis là"

Le défenseur central a prolongé son bail à l'OM jusqu'en 2023.

Lucas Perrin a donné ses premières impressions sur sa prolongation sur le site officiel de l'OM : "Aujourd'hui mon objectif, c'est de montrer au coach qu'il peut me faire confiance. C'est à moi de montrer que je suis là aux entraînements, que je ne suis plus le petit jeune. Je dois montrer que le staff et surtout le coach peuvent me faire confiance. La Ligue des Champions, je la regardais à la télé, en famille, même au stade. Pourquoi pas entendre la musique sur le terrain."



Ambitieux, Lucas Perrin a disputé 4 matchs de L1 la saison dernière.