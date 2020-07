Diaz : "AVB plus belle recrue de l'histoire de l'OM"

Le consultant de RMC, Kevin Diaz, s'es dit ravi que l'entraîneur portugais reste à l'OM pour la saison prochaine.

"En France, en général, on est beaucoup trop pessimiste. A partir du moment où tu gardes André Villas-Boas, la saison est réussie. Peu importe les résultats. Cela aurait été tellement catastrophique pour le projet du club de perdre cet entraîneur à la fin de la saison. Ils l'ont gardé, c'est la plus belle recrue de l'histoire de l'OM. Ils n'auront que six matchs à faire en Ligue des Champions. Ils devaient garder l'entraîneur et un maximum de cadres. McCourt ne veut pas perdre de l'argent. S'il y a un effort financier à faire, il faut lui faire confiance."



Si l'enthousiasme de Kevin Diaz envers le coach de l'OM est compréhensible, son pessimisme à propos des chances de l'OM de passer la phase de groupe de la Ligue des Champions contredit la première phrase de son intervention. L'OM, grâce à son potentiel offensif et défensif, et un milieu de terrain solide, peut espérer jouer plus de "six matchs" en Coupe d'Europe, comme Kevin Diaz l'annonce.