Boudjellal dézingue Molina

Mourad Boudjellal a commenté une sortie de Romain Molina, sur les réseaux sociaux, pointant son accent qatari.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





L'ancien président du RC Toulon a réagi à un post "Il paraît que Molina a appelé Mourad". Il a taclé le journaliste : "Oui il parle un arabe parfait avec juste une pointe d'accent qatari", a-t-il publié. Romain Molina a ensuite répondu : "Hahahaha vu comme je suis "aimé" par les dirigeants du PSG, ouais, énorme accent qatari même ! Bonne chance, Mourad, j'espère me planter, mais je ne retire pas un mot (et les gens arnaqués/bernés par le monsieur, ils existent bien). Bon dimanche à tous."



Pour rappel, Molina affirme depuis plusieurs mois que l'OM est en vente et que Frank McCourt cherche "de nouveaux acquéreurs". Il assure aujourd'hui que le projet porté par Boudjellal n'est pas crédible, seule issue pour expliquer que l'Américain lâche pas le club...





oui il parle un arabe parfait avec juste une pointe d accent qatari — Mourad Boudjellal (@mouradrct) July 5, 2020