Mercato : Kang-In Lee a demandé à partir

Kang-In Lee (19 ans) aurait demandé à ses dirigeants de lui accorder un bon de sortie.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les renseignements communiqués par Superdeporte, l'international sud-coréen souhaite quitter le FC Valence, cet été. Il se serait entretenu avec ses dirigeants, à ce sujet, il y a quelques jours. Il regretterait notamment son manque de temps de jeu, dans le club espagnol. Et sa situation ne s'est pas arrangée depuis l'arrivée de Voro au poste d'entraîneur, puisqu'il n'a pas joué la moindre minute.



L'OM avait été évoqué pour l'accueillir, il y a quelques semaines, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Il reste à voir si le club phocéen est toujours en mesure de se positionner pour sa signature et, surtout, si les décideurs valenciens vont accepter de laisser leur joueur filer.



Cette saison, Kang-In Lee a marqué 1 but en 13 apparitions sous la tunique de Valence. Son contrat porte jusqu'en juin 2022.