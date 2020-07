Bamogo : "L'environnement était lourd"

Habib Bamogo, désormais recruteur pour Everton, s'est remémoré son meilleur souvenir à l'OM. Il s'agit du premier but qu'il a inscrit au stade Vélodrome.

"Mon premier but au Vélodrome restera à part (contre Lille, août 2004), c'était spécial de soulever le stade ! C'était l'été, le Vélodrome était plein. Après, il y a eu des problèmes, quand Anigo a quitté le banc on n'était pas loin de la 3e place, il y avait eu des grèves de supporters alors qu'on était dans le coup, on ne comprenait pas trop à l'intérieur du vestiaire. Ce n'était pas parfait dans le jeu c'est clair, mais au niveau des résultats on tenait. Quand Troussier remplace Anigo on était bien au début aussi, mais l'environnement était lourd, ce n'était pas plaisant. Puis tout le monde n'était pas en phase avec les méthodes de management et les entraînements de Troussier. Le changement avait été brutal entre José et lui. C'était une année de renouvellement après la vente de Drogba. On termine 5e, donc on se dit qu'avec plus de stabilité et d'unité on aurait pu finir sur le podium", a déclaré l'ancien attaquant dans les colonnes de La Provence.



En deux saisons, Bamogo a marqué 11 buts en 56 apparitions sous la tunique de l'OM. Il a ensuite rejoint le Celta Vigo.