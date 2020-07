Alvaro : "La ville de Marseille, le club, l'OM, tout me va"

Alvaro Gonzalez (30 ans) a confié sa satisfaction, alors que la prolongation de son contrat a été officialisée il y a quelques jours. Il nourrit de grandes ambitions pour la prochaine saison.

"Je suis très content d'être ici avec vous. La saison dernière a été très importante pour ma carrière. Trois ans de plus avec l'OM et je suis très content d'avoir signé. Depuis le début je me sens comme chez moi. La ville de Marseille, le club, l'OM, tout me va. Tout le monde m'a accueilli à bras ouverts", a déclaré le défenseur sur le site officiel phocéen.





"Villas-Boas est essentiel à notre succès"

Il espère continuer sur le même tempo que la saison passée : "La synergie entre les joueurs et les fans, c'est le secret de nos bons résultats. On a les mêmes objectifs que l'année dernière. La continuité c'est aussi André Villas-Boas. C'est le boss, il nous aide à remplir nos objectifs. Il est essentiel à notre succès. (...) C'est une chose importante pour moi, car je n'ai jamais joué la Ligue des Champions. C'est une saison hyper importante. C'est un grand défi pour l'OM de revenir en Champions' League. C'est le rêve de tout joueur de foot de la jouer, je suis impatient d'y faire mes débuts. Nous avons aujourd'hui un effectif capable de rivaliser avec les plus grandes équipes", a-t-il poursuivi.



Alvaro Gonzalez a jusque-là disputé 24 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot marseillais.