Vilafranquense : Sparagna satisfait de sa prolongation

Stéphane Sparagna (25 ans) a réagi à sa prolongation avec Vilafranquense. Il se réjouit de pouvoir continuer dans le club portugais.

"Je suis très heureux de continuer à jouer à Vilafranquense. Je ne pense qu'à aider l'équipe à atteindre les objectifs souhaités. Le club est déterminé à faire une excellente saison, à construire une bonne équipe et j'ai hâte de participer à ce projet", a déclaré l'ancien défenseur de l'OM sur sa page Facebook.



Vilafranquense évolue en D2 portugaise. Sparagna n'a joué que 2 rencontres de championnat (et inscrit 1 but), cette saison.