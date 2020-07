Rothen prend la défense d'Ouvrard

Jérôme Rothen considère qu'Hugues Ouvrard ne doit pas être jugé sur son affection pour le PSG, mais plutôt sur ses compétences. Et il pense que Jacques-Henri Eyraud ne l'a pas choisi pour rien.

"Les tweets d'Ouvrard montrent qu'il est supporter du PSG. C'est sûr que c'est mal vu du côté de la Canebière. Mais il ne faut pas tout mélanger. Je défends le sportif, cette rivalité entre l'OM et le PSG existe, la L1 en a besoin. Mais ça concerne les hommes de terrain. Lui, il est là pour faire du business. Cette personne-là, son titre n'a rien à voir avec le terrain. Il faut faire confiance au président Eyraud. Il s'est trompé, il a fait des erreurs financières, le club va très mal à cause de lui, donc il veut rectifier le tir. Et il a bien raison", a déclaré l'ancien joueur parisien au micro de RMC.





"On veut juste qu'il soit performant au niveau du business"

Il ne voit pas en quoi son attachement au PSG constituerait un problème : "Il veut s'entourer de personnes très compétentes. J'imagine qu'il a beaucoup de certitudes sur cette personne-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'Ouvrard doit être un acharné de l'OM. On ne lui demande pas ça, on veut juste qu'il soit performant au niveau du business pour l'OM. En plus, il a déjà travaillé à l'OM au début de sa carrière. J'espère qu'il arrivera à faire ses preuves. Tu n'es pas obligé d'être supporter du club pour occuper ce poste-là. Si Eyraud avait pu mettre quelqu'un de Marseille sur ce poste-là, il l'aurait fait. Mais il n'a peut-être pas trouvé cette personne... Il estime qu'Ouvrard a toutes les compétences requises pour permettre à l'OM de se remettre dans le droit chemin économiquement."



Dans le contexte actuel, Jacques-Henri Eyraud a certainement conscience que peu de choses lui seront passées. Il serait intéressant d'avoir l'avis de Jérôme Rothen dans la situation inverse.