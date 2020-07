FIFA, Watford : Lonjon est inquiet pour Gueye

Manu Lonjon pense que Pape Gueye (21 ans) pourrait payer cher le fait de ne pas avoir honoré le contrat qu'il a signé avec Watford.

"L'OM peut avoir des problèmes avec Watford pour Gueye. Watford va saisir la FIFA pour contester la signature de Gueye à l'OM. Ils demandent des sanctions contre le joueur, mais aussi des sanctions contre l'OM, a expliqué le journaliste sur Youtube. Gueye était sous contrat avec Watford, le contrat était officiel à la fédération anglaise. Ils veulent des dédommagements. Dans ce dossier Gueye, c'est impossible que l'OM ait raison ! L'OM peut ne pas être condamné, car le joueur a dit qu'il était libre. Mais Watford trouve que l'OM a été extrêmement cavalier. Pour eux, ce passage en force de l'OM est limite inconscient. Gueye, de son côté, a tenté de faire annuler son contrat en disant qu'il y avait des incohérences, et notamment sur le fait qu'il n'avait pas eu la copie de son contrat en français. Mais ce n'est pas obligatoire légalement. En tout cas, il y a des précédents en France. Ghoddos à Amiens, par exemple, il avait été suspendu plusieurs mois. Je ne suis pas trop inquiet pour l'OM, mais plus pour le joueur, car son contrat était valable à Watford."



A priori, les avocats olympiens ont trouvé des irrégularités dans le contrat qui liait le milieu de terrain au club anglais. On devrait en apprendre plus dans les prochaines semaines...