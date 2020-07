Le Qatar opposé au rachat de l'OM par les Saoudiens ?

Le Qatar ne verrait pas d'un bon oeil l'arrivée d'investisseurs saoudiens à l'OM.

D'après les informations communiquées par Le Parisien, les Qataris suspectent Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi d'être porteurs d'un projet commandité par l'Arabie Saoudite : "Nous avons des informations sur le fait que l'Arabie Saoudite cherche par tous les moyens à entrer dans le football. Les investisseurs privés agissent en service commandé, les dirigeants tentent d'arriver derrière des sociétés-écrans", lui a assuré "une source proche de l'émirat gazier".



Les Qataris auraient pris très au sérieux la première rumeur rapportant un intérêt d'Al-Walid ben Talal. Et ce serait aussi le cas de l'offre que s'apprête à formuler le duo Ajroudi-Boudjellal. "Le Qatar est convaincu que c'est l'État saoudien et le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane qui pilotent les dossiers", explique le quotidien. "Le PSG est un joyau de la couronne pour le Qatar et le pays utilise ce club de manière très efficace au niveau politique, rappelle le chercheur écossais. La dernière chose qu'il veut, c'est voir leur plus grand club rival racheté par leur plus grand et plus vieux pays rival. Je peux comprendre pourquoi les Saoudiens veulent s'impliquer et pourquoi les Qatariens sont contre", a commenté Nicholas McGeehan, le directeur de l'ONG FairSquare Projects dédiée aux droits humains, spécialiste de la région du Golfe.



S'ils souhaitent aller au bout de leur plan, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi devront donc faire face à une ribambelle d'obstacles. Que la LFP et la DNCG analysent un projet de rachat, cela paraît normal. Mais que le Qatar, qui déséquilibre le championnat depuis une dizaine d'année, ose venir se mêler des affaires de l'OM, cela semble insensé...