Quand Perquis était pisté par l'OM...

Damien Perquis, qui vient de prendre sa retraite, a révélé avoir été dans le collimateur de l'OM, avant qu'il ne rejoigne le Betis Séville.

En 2012, le défenseur a reçu un appel de José Anigo : "J'ai reçu un coup de fil de mon agent la veille de partir à Séville. Il me dit : “Quelqu'un va t'appeler.” Il ne me dit pas qui. Vers 23 heures, on m'appelle : "Salut Damien, c'est José. José qui ? C'est José Anigo de l'OM." Il cherchait un défenseur de complément, mais c'était quand même l'OM ! Il était tard, José m'avait réveillé et j'étais un peu ensuqué. Comme je n'avais pas trop parlé, il avait rappelé mon agent dans la foulée pour lui dire : "Le gamin n'a pas l'air emballé !" (rires) L'OM ne se refuse pas, mais le lendemain, je signais avec le Betis, car j'avais donné ma parole", a relaté l'ancien Sochalien lors d'un entretien accordé à L'Equipe.



L'OM avait finalement recruté Lucas Mendes.