Lihadji veut "tout casser" avec le LOSC

Isaac Lihadji (18 ans) est apparemment très enthousiaste, depuis sa signature à Lille. Il se réjouit d'être dans un club qui "fait jouer les jeunes" et d'être entraîné par Christophe Galtier.

Crédit photo : LOSC.





"Le projet m'a attiré. J'ai échangé un peu avec Luis Campos. Le projet m'a intéressé et aujourd'hui, je suis là. L'ambition, c'est déjà d'intégrer le groupe et gratter des minutes, au fur et à mesure. Je pense que c'est un club qui fait jouer les jeunes, qui les met en valeur. Je pense que c'est une très bonne opportunité", a déclaré l'ancien joueur de la réserve de l'OM, sur le site officiel des Nordistes. Il est notamment ravi de retrouver un Marseillais : "Christophe Galtier est un très bon entraîneur. Il vient de Marseille, comme moi. On a un peu échangé, il m'a expliqué les installations."





"Je suis très fier d'avoir signé ici"

Lihadji a découvert un nouveau groupe, qu'il juge talentueux : "C'est un très bon groupe, avec de très bons joueurs. C'est un groupe solide, qui ne lâche rien, dans les bons comme dans les mauvais moments." Il a enfin adressé un message aux fans lillois : "Pour les supporters, j'aimerais leur dire que je suis très fier d'avoir signé ici. J'espère qu'on va tout casser. On va tous vers l'avant."



Pour rappel, Lihadji n'a fait que 2 petites apparitions avec l'équipe première de l'OM, avant d'être écarté pour avoir refusé de signer son premier contrat pro. Il sera assurément très attendu au Vélodrome, s'il fait le déplacement avec les Nordistes.