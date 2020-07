MacHardy : "Toutes les conneries qu'il y a à faire, il les fait..."

Jonatan MacHardy s'est exprimé sur la nomination d'Hugues Ouvrard au poste de directeur général délégué de l'OM. Il y voit une nouvelle erreur de Jacques-Henri Eyraud.

"On apprend que c'est quelqu'un qui déteste l'Olympique de Marseille. S'il arrive et qu'il est très compétent, après pourquoi pas ? Mais toutes les conneries qu'il y a à faire, cette direction les fait. Jacques-Henri Eyraud faisait pourtant bien ces derniers temps, mais il a fallu qu'il retrouve sa vraie nature et qu'il fasse tout foirer. Cela part du post sur Linkedin où il parle comme un Amerloque. Là, il ne regarde même pas ses antécédents. Il sait que les gens ne l'aiment pas. Ce n'est pas bien grave dans le fond, mais quand tu mets tout ça bout à bout, cela fait déborder le vase qui est déjà bien plein", a lancé le journaliste sur l'antenne de RMC.



JHE aura évidemment fort à faire pour faire oublier ses erreurs de gestion.