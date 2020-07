L'OM Campus mis à disposition d'enfants de la région

Le club phocéen met à disposition les infrastructures de l'OM Campus, afin d'en faire profiter à des enfants ne pouvant pas partir en vacances.

RMC a révélé que l'OM prête le centre d'entraînement à "une centaine d'élèves, en partenariat avec l'académie d'Aix-Marseille". Le dispositif est baptisé "Ecole ouverte" et consiste à faire profiter des lieux à des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances, durant les deux premières semaines du mois de juillet. "L'Olympique de Marseille occupe une telle place dans notre ville qu'elle doit assumer sa responsabilité sociétale. Nous sommes pleinement solidaires des Marseillais durement touchés par la crise et il nous semble normal d'offrir une respiration à nos enfants, d'autant plus quand le football est arrêté. L'OM Campus est fait pour résonner de cris de joie, nous espérons que les enfants accueillis dans le cadre des "Écoles ouvertes" le feront vibrer à nouveau", a notamment expliqué Jacques-Henri Eyraud à la radio.



L'OM a multiplié les belles initiatives, ces derniers mois.