Villas-Boas explique la prolongation de Pelé

André Villas-Boas est revenu sur le choix de prolonger Yohann Pelé (37 ans). Il se réjouit d'être parvenu à un accord.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Il a répondu présent avec de bons matches quand on a fait appel à lui. C'est une personne expérimentée sur qui on peut compter. Il a une bonne relation avec Steve (Mandanda) et Simon (Ngapandouetnbu). On a donc offert cette prolongation de contrat. Il était content et moi aussi, car ça donne une stabilité sur ce poste, et s'il est appelé, il peut encore répondre présent", a confié le technicien de l'OM lors d'un entretien accordé aux médias du club.



Pelé a disputé 5 matchs, la saison passée, sous les couleurs olympiennes.