Ocampos explique comment Messi l'a aidé

Lucas Ocampos (25 ans) a révélé le rôle tenu par Lionel Messi (33 ans), lors de ses débuts avec l'Albiceleste.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Je ressens un profond respect pour lui. Nous avons fait connaissance lors du Barcelone-Séville de cette année. Il m'a parlé comme s'il me connaissait depuis toujours. Ensuite, il m'a aidé lors de mes premières sélections. Il m'a aidé à exprimer mon jeu et m'a rendu les choses faciles", a déclaré l'ancien milieu offensif de l'OM lors d'un entretien accordé à la radio Continental.





"À 18 ans, c'était difficile d'écouter"

Le Sévillan a également évoqué l'aide apportée par Claudio Ranieri, lorsqu'il était à Monaco : "Durant ces deux dernières années, j'ai mis en pratique ce que certains de mes entraîneurs m'ont dit par le passé. Cela a beaucoup changé ma carrière, dans le bon sens. Quand je suis arrivé à Monaco, Ranieri m'a parlé. Là-bas, ma mentalité était totalement différente de ce que je suis aujourd'hui. Je voulais dribbler et je ne voulais pas courir vite, aller dans les espaces... À 18 ans, c'était difficile d'écouter et de faire attention à ce qu'on me disait. Mais quand j'ai réalisé cela, j'ai beaucoup grandi", a-t-il ajouté.



Cette saison, Ocampos a marqué les esprits en Liga, inscrivant 12 buts et délivrant 3 passes décisives en 28 apparitions. Sous contrat jusqu'en juin 2024, il serait notamment pisté par le Real Madrid, en vue du mercato estival.